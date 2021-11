ஓமிக்ரான் வைரஸ்.. இப்போதே இதை செய்யுங்க.. இல்லாவிடில்.. பிரதமர் மோடியை அலர்ட் செய்யும் கெஜ்ரிவால்!

Delhi

டெல்லி: உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாமல் உலக நாடுகள் திணறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்த புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா B.1.1529 என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு ஓமிக்ரான் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் 30 முறை உருமாற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has written a letter to Prime Minister Narendra Modi urging him to ban flights from countries where the Omicron virus has been detected