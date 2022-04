நாங்க தடை விதித்தும் டெல்லியில் வீட்டை இடிச்சாங்களா? சீரியசான விஷயம் இது.. உச்ச நீதிமன்றம் சுளீர்!

Delhi

டெல்லி: உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்த பின்பும் கூட டெல்லியில் செய்யப்பட்ட இடிப்பாடுகள் குறித்து விசாரிப்போம்.. இதை நாங்கள் மிகவும் சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களில் கட்டிடங்களை கட்டியதாக கூறி நேற்று பல்வேறு கட்டிடங்கள் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன. அனுமன் ஜெயந்தி கலவரத்திற்கு பின்பாக அங்கு இருந்த கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று அந்த வழக்கில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல் நாகேஸ்வர ராவ், பிஆர் காவாய் ஆகியோர் அமர்வு இன்று வழக்கை விசாரணை செய்து வருகிறது.

டெல்லி கட்டிட இடிப்பு.. இடைக்கால தடை நீட்டிப்பு.. 2 வாரங்களுக்கு வழக்கு ஒத்திவைப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

