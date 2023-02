எடுக்குறது 1.75 லட்சம் கோடி.. கொடுக்குறது 325 கோடியா? மத்திய பட்ஜெட்டை விளாசிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

"இந்த பட்ஜெட்டால் நாட்டுக்கு எந்த பலனும் இல்லை. பணவீக்கமும், வேலைவாய்ப்பு இன்மையும் இன்று நாட்டில் தலைவிரித்தாடுகிறது. ஆனால், இவற்றுக்கு எந்த தீர்வும் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை"

டெல்லி: "டெல்லி மக்களிடம் இருந்து ரூ.1.75 லட்சம் கோடியை வருமான வரியாக பெற்றுக் கொண்டு, எங்களுக்கு ரூ.325 கோடியை கொடுப்பது எந்த வகையில் நியாயம்?" என்று அம்மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், டெல்லி மக்களை மத்திய பாஜக அரசு தொடர்ந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடனே நடத்தி வருகிறது என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

இதுதவிர, மத்திய பட்ஜெட்டில் நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கும் விஷயங்கள் ஒன்று கூட இல்லை என்றும் கெஜ்ரிவால் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.

