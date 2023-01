என்னையே யார் என்று கேட்பதா? இவ்வளவு கீழ்த்தரமா பார்த்ததில்லை.. கேஜ்ரிவாலிடம் டெல்லி ஆளுநர் ஆவேசம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தின் துணைநிலை ஆளுநரை "யார்" என்றும், "அவர் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார்" என்றும் கேட்பது மிகவும் கீழ்த்தரமான பேச்சு என்று டெல்லி துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே. சக்சேனா கூறியுள்ளார்.

சட்டசபையில் டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் பேசியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அவருக்கு தாம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஆளுநர் வி.கே. சக்சேனா இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் முதல்வருக்கும், ஆளுநருக்கும் இடையேயான மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், இந்தக் கடிதம் அந்த மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பாஜகவுக்கு இருக்கும் ஒன்றரையணா வோட்டுக்கும் ஆளுநர் வேட்டு- தமிழ்நாடு விவகாரத்தில் முரசொலி சாடல

English summary

Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena said in a letter to CM Arvind Kejriwal that it is very degrading to ask who is Lieutenant Governor and where is he from?.