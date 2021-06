இந்தியாவில் வேகமாக பரவிய டெல்டா வகை.. உருமாற்றமடைந்து டெல்டா ப்ளஸ் ஆனது.. தீவிர ஆபத்தை ஏற்படுத்துமா?

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் அதிக வேகமாகப் பரவி வரும் டெல்டா வகை கொரோனா மேலும் உருமாற்றமடைந்து டெல்டா + கொரோனா( AY.1′) வகையாக உருமாறியுள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரசை இன்னும் எந்த நாட்டினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. வளர்ந்த வல்லரசு நாடுகள்கூட கொரோனா பரவலால் பெரும் இன்னலை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிய வருவதே வைரஸ் பரவல் அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் எனப் பலரும் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் வைரஸ் பரவல் வேகம் மட்டுமின்றி, உயிரிழப்புகளும் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.

The highly transmissible Delta variant of SARS-CoV-2 has mutated to Delta plus’. But there is no immediate cause for concern in India as its incidence in the country is still low.