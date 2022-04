சிக்கலில் சிபிஎஸ்இ! பாடத்திட்டத்தில் “ஜனநாயகம்-பன்முகத்தன்மை” முகலாய பேரரசுகளின் எழுச்சி நீக்கம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சிபிஎஸ்சி படத்திட்டத்தில் இருந்து ஜனநாயகம், பன்முகத்தன்மை, அணிசேரா இயக்கம், பனிப்போர் காலம், ஆப்ரோ-ஆசியப் பகுதிகளில் இஸ்லாமியப் பேரரசுகளின் எழுச்சி ஆகியவை வரலாறு மற்றும் அரசியல் அறிவியல் பாடத்திட்டங்களில் இருந்து நீக்கியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எனப்படும் மத்திய அரசின் பாடத்திட்டன் படி இந்தியாவின் ஆயிரக்கணக்கான அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகிறது.

1950ல் மத்திய அரசு பணியாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பாடத்திட்டம் இந்தியா முழுவதும் அமலில் உள்ளது. இதனால் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகள் தடையின்றி கல்வி பெற இது உதவியது.

English summary

The removal of democracy, diversity, the Non-Aligned Movement, the Cold War and the rise of Islamic empires in the Afro-Asian region from the history and political science from cbse curriculum has caused controversy.