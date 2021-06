படைகள் குவிப்பு,ஓடுதளங்கள் அமைப்பு.. எல்லையில் சீனா நடத்தும் உளவியல் போர்.. இந்தியாவின் திட்டம் என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: எந்தவொரு ஒப்பந்தங்களையும் மதிக்காமல், எல்லையில் ராணுவத்தைக் குவித்து வரும் சீனா, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லையில் மீண்டும் மாற்றியமைக்க பெரும் முயற்சி எடுக்கிறது. அதை இந்தியா தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.

சரியாகக் கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் தான் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கல்வான் எல்லையில் மோதல் ஏற்பட்டது. 2020 ஜூன் 15ஆம் தேதி ஏற்பட்ட இந்த மோதலில் சீனா படைகளுடன் மோதி 20 இந்திய வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர்.

இந்த மோதலில் சீனா வீரர்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறித்து முதலில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. சுமார் 8 மாதங்களுக்குப் பின்னரே நான்கு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாகச் சீனா அறிவித்திருந்தது.

English summary

China is trying to create a “zone of actual control,” instead of the Line of Actual Control that came into being since the 1993 agreement. To retaliate against this, India needs to strengthen its force on the border.