மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய.. டெல்டா வகையைவிட ஆபத்தான டெல்டா+.. என்ன வித்தியாசம்? வேக்சின் பலன்தருமா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மெல்லக் குறையத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், டெல்டா வகை கொரோனா டெல்டா+ ஆக உருமாறியுள்ளது புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கடந்த சில மாதங்களாக மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நாட்டில் நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

கொரோனா உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்தது. 2ஆம் அலை ஏற்பட மக்கள் முறையாக கொரோனா வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றாதது எனப் பல காரணங்கள் கூறப்பட்டன.

அதிமுக கொண்டு வந்தால் என்ன?.. மக்களுக்கு பயனுள்ளதுதானே.. மக்கள் பாராட்டும் அரசான திமுக!

English summary

Delta Plus is a new mutation named K417N in the Delta variant of the coronavirus.The Delta variant is the main reason behind the severity of the second wave in India.