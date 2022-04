தமிழச்சி தங்கபாண்டியனின் “பறிபோன ஐபோன்”.. டெல்லி அறிவாலய திறப்பு விழாவில் மாயமான செல்போன்.. விசாரணை!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி திமுக அலுவலகமான அண்ணா-கலைஞர் அறிவாலய திறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனின் விலை உயர்ந்த செல்போன் பறிபோன குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் 7 எம்பிக்களுக்கு மேல் உள்ள கட்சிக்கு டெல்லியில் அலுவலகம் அமைக்க இடம் ஒதுக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது.

அதன் படி 2013 ஆம் ஆண்டு திமுகவுக்கு டெல்லியில் உள்ள தீனதயாள் உபாத்யாயா மார்க் பகுதியில் நிலம் வழங்கப்பட்டது.

காங்கிரஸ் டூ திரிணாமுல் வரை.. எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைத்த திமுக அலுவலக திறப்பு நிகழ்ச்சி.. படு ஜோர்!

English summary

An investigation is underway into the theft of the expensive cell phone of DMK MP Tamilachchi Thangapandian, who attended the opening ceremony of the Anna-Kalaignar Arivalaya office in Delhi.