பயம், பதற்றம் வேண்டாம்! தேர்வை திருவிழாவாக கொண்டாடி எழுதுங்கள்! மாணவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி ‛அட்வைஸ்’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛பயம், பதற்றம் வேண்டாம். தேர்வை திருவிழாவாக கொண்டாடி எழுதுங்கள். ஏனென்றால் தேர்வு என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாகும்'' என பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‛அட்வைஸ்' வழங்கினார்.

பொதுத்தேர்வை மாணவர்கள் பயமின்றி தைரியமாக எதிர்கொள்ள ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் டெல்லி டால்கடோரா ஸ்டேடியத்தில் ‛பரிக்சா பே சர்ச்சா' என்ற பெயரில் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று பேசினார். மாணவர்கள், பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதாவது:

English summary

In Delhi: Do not be afraid and nervous, celebrate the exam as a festival, PM Narendra Modi gives 'advice' to students in Pariksha Pe Charcha.