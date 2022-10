"திருமணம் என்றால் என்ன?".. முட்டாள்னு திட்டி முட்டை போட்ட ஆசிரியர்! டிரென்ட்டான மாணவனின் கட்டுரை

Delhi

டெல்லி: திருமணம் என்றால் என்ன என கட்டுரை எழுதுமாறு கூறியது ஒரு குத்தமா? மாணவன் எழுதிய கட்டுரையும் டீச்சர் போட்ட முட்டையும் என அந்த கடிதம் வைரலாகி வருகிறது.

பள்ளிகளில் ஏதாவது ஒரு பொதுவான டாப்பிக்கை கொடுத்து கட்டுரை எழுதுமாறு கூறுவார்கள். இதன் மூலம் நமது பொது அறிவு திறன் சோதிக்கப்படும். மேலும் மாணவர்கள் புத்தகத்தின் உதவியின்றி அவர்களின் எழுத்தாற்றத்தையும் கற்பனை திறனையும் கிரகிக்கும் திறனையும் அதிகரிக்கவும் இது போன்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றன.

நூலகம், பொங்கல் பண்டிகை, ஜல்லிக்கட்டு, வீர விளையாட்டுகள், சுதந்திர போராட்ட வீரர், உங்கள் ஊர் உள்ளிட்டவை கேள்வியாக கேட்கப்படும். இதற்கு 5 அல்லது 10 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். இதில் நிறைய காமெடி சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

அது போல் 80ஸ் கிட்ஸ்களுக்கு நினைவிருக்கும்! What is Soap? What are the types of Soap? என கேட்பார்கள். இது சில நேரங்களில் அவுட் ஆப் சிலபஸ்ஸாக இருக்கும். என்றாலும் கேள்வி கேட்பர். What is soap என்ற கேள்வியை விட்டுவிட்டு types of soaps என்ற கேள்விக்கு ஹமாம், லக்ஸ், லைபாய், சின்தால் என எழுதி வைத்திருப்பர். இதை ஆசிரியர்கள் படித்துவிட்டு சிரிப்பர்.

English summary

Do you know a student writes about an essay of marriage and get zero out of 10 marks?