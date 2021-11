2 மேட்ச் 2 விக்கெட்! இந்திய டீம் அடித்த சிக்சரை விட ஆசிப் அலி அடித்த சிக்சர் அதிகம்! கம்பீர் காட்டம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 2021 டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் அடுத்தகட்ட பயணம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா தோல்வியை சந்தித்த நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் கவுதம் கம்பீர் கடும் விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.

முக்கியமான போட்டிகளில் அணியின் செயல்பாடு பலவீனமாகவே இருந்தது என்று அவர் கூறியுள்ளார். அணியின் மன உறுதியையும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

டீம் இந்தியாவின் ஆட்டங்களால் கம்பீர் மிகவும் அதிருப்தியும், ஏமாற்றமுமடைந்துள்ளார்.

English summary

The journey of the Indian team in the T20 World Cup 2021 is almost over. India had to face defeat against New Zealand on Sunday. Former India player Gautam Gambhir hit hard on the team.