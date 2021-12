மோடி அறிவித்தாரே.. உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி.. அதன் சிறப்பம்சம் என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார். உலகின் முதல் டி என் ஏ அடிப்படையிலான தடுப்பூசியாக உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட சைகோவ்-டி 12 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கும் செலுத்த தகுதியான தடுப்பூசி என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

நாடு முழுவதும் இதுவரை 140 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் தகுதியான நபர்களில் 61 சதவீதம் பேர், இரு தவணை கொரோனா தடுப்பூசிகளையும் செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர். 89 சதவிகிதம் பேர் ஒரு தவணை தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர். கொரோனா தொற்று பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக தயார்நிலையில் இருக்குமாறு தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Prime Minister Modi has announced that the world's first DNA vaccine will be injected. As the world's first DNA-based vaccine, the locally developed zycov-d vaccine has been approved as a valid vaccine for people over 12 years of age.