பெயருக்கு பதில் ஜாதி, மதமா? நிர்மலா சீதாராமன்-காங் எம்பியால் வெடித்த சர்ச்சை.. கொந்தளித்த சபாநாயகர்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தெலங்கானா காங்கிரஸ் எம்பி ஏஆர் ரெட்டி இடையே விவாதம் அனல் பறந்தது. இந்த வேளையில் ஜாதியை மனதில் வைத்து நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதாக காங்கிரஸ் எம்பி ஏஆர் ரெட்டி கூறியதை தொடர்ந்து, ‛‛நாடாளுமன்ற சபையில் பெயருக்கு பதில் ஜாதி, மதத்தை குறிப்பிட்டு பேசக்கூடாது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என மக்களவை சபாநாயகர் ஓம்பிர்லா எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 7 ம் தேதி துவங்கிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 29 ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்த கூட்டத்தில் மொத்தம் 17 அமர்வுகள் நடைபெற உள்ளது. கூட்டத்தில் 16 மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

The debate between Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Telangana Congress MP AR Reddy got heated in Parliament. After Congress MP AR Reddy said that Nirmala Sitharaman spoke with caste in mind, in Parliament, caste and religion should not be mentioned instead of name. Lok Sabha Speaker Ombirla warned that strict action will be taken if violated.