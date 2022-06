விளையாடாதீங்க! அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு! மத்திய அரசுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் போராட்டம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை ஆகியவற்றில் 4 ஆண்டு பணியாற்றும் திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பீகாரில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. முப்படைகளில் சேர வேண்டும் என பயிற்சி செய்து வரும் இளைஞர்கள் இன்று ரயில் மறியல், சாலை மறியல் செய்த நிலையில் எங்கள் வாழ்க்கையுடன் விளையாட வேண்டாம் என மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் பாதுகாப்பு படைக்கான ஆள்சேர்ப்பு திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படை ஆகிய முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலம் சேவையாற்ற முடியும்.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பை முப்படை தளபதிகளுடன் சேர்ந்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று வெளியிட்டார்.

சவால்களை சமாளிக்க முழு போர்படையாக மாறும் இந்திய ராணுவம்! அக்னிபாத் குறித்து ராணுவ தளபதி பெருமை

English summary

Protests have erupted in Bihar over the introduction of Agnipath as a four-year service in the Indian Army, Navy and Air Force. The youths, who have been training to join the three forces, today chanted slogans against the central government protest in railway station and national highway.