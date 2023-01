பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி வேகமாக நகரும் வெப்பநிலை!கிடுகிடுக்கும் டெல்லி..விமான பயணிக்கு பறந்து வந்த அட்வைஸ்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் கடும் குளிர் நிலவி வரும் நிலையில், விமான போக்குவரத்து உட்பட பல போக்குவரத்து சேவைகள் சிறிய அளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி தற்போது 1 டிகிரி செல்சியஸை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், விமான பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கடந்த டிசம்பரில் தொடங்கிய பனியானது இந்த ஜனவரி இறுதி வரை நீடிக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. வடமாநிலங்களில் பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் தொடங்கி கிழக்கே உத்தரப் பிரதேசம், பீகார் வரை கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. டெல்லியும் இந்த னிபாதிப்பிலிருந்து தப்பவில்லை. இம்மாநிலங்களை மூடுபணியானது போர்த்தியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள்.

டெல்லியை பொறுத்த அளவில் பனியானது உரைநிலையை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. தென்மேற்கு டெல்லியின் அயநகரில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 1.8 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. இதேபோல மைனஸ்க்கு வெப்பநிலை சென்றுவிட்டால் உறைபனி பெய்யத் தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. டெல்லியை பொறுத்த அளவில் ஒட்டுமொத்தமாக சராசரியாக 4-5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக சுமார் 16 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது.

இன்னும் 4 நாட்களுக்கு

இதன் காரணமாக 10 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதே நிலைமை அடுத்த 4-5 நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. டெல்லியாவது பரவாயில்லை. ராஜஸ்தானில் பல பகுதிகள் தற்போது 0 டிகிரி செல்சியஸை எட்டியுள்ளது. இமாச்சல பிரதேசத்தில் கடுமையான பனிப்பொழிவு தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் இதற்கு நேர்மாறாக தென் மாநிலங்களில் மழை பொழிவு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதாவது தெலுங்கானா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்வைஸ்

இந்நிலையில் விமான போக்குவரத்து குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. அதாவது, தற்போதைய நிலையை பொறுத் அளவில் அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமானங்கள் அனைத்தும் சீராக இயங்கி வருவதாகவும், இருப்பினும் பயணத்திற்கு முன்னதாக விமான நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட விமானத்தின் இயக்கம், அடுத்த விமானத்தின் இயக்கம் ஆகியவற்றை பயணிகள் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை இதே நிலை நீடித்தால் விமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்படலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

As the national capital Delhi is experiencing severe cold, several transport services including air transport have been affected to a lesser extent. Delhi is currently moving towards 1 degree Celsius, said the Meteorological Department. In this case, important instructions have been given to the passengers.