வீரப்பனை வீழ்த்தியவர்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சக மூத்த ஆலோசகர் விஜய் குமார் திடீர் ராஜினாமா.. பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தமிழகத்தில் சந்தன வீரப்பனை சுட்டுக்கொன்ற படையின் தலைவராக இருந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி விஜய் குமார், திடீரனெ்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மூத்த ஆலோசகர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்தார்.

தமிழக ஐபிஎஸ் அதிகாரி கே விஜயகுமார். இவர் கடந்த 1975ம் ஆண்டில் ஐபிஎஸ் பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாவார். இவர் முதல் முதலாக பட்டுக்கோட்டை உதவி சூப்பிரண்டாக பணியை தொடங்கினார்.

அதன்பிறகு தர்மபுரி, சேலம், வேலூர் திண்டுக்கல் மாவட்ட சூப்பிரண்டாக பணியாற்றினார். அதோடு 1997ல் தென் மாவட்டங்களில் நடந்த சாதி மோதல்கள் நடந்த காலத்தில் தமிழகத்தின் தென் மண்டலத்தின் முதல் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டார்.

English summary

IPS officer Vijay Kumar, who headed the squad that shot dead Chandana Veerappan in Tamil Nadu, has resigned from the post of Senior Advisor to the Union Home Ministry.