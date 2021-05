கொரோனா 2-வது அலை காரணமாக.. தினசரி ரயில்கள் பாதியாக குறைப்பு.. 1,500 ரயில்களில் 865 மட்டுமே இயக்கம்!

Delhi

டெல்லி: கொரோனா இரண்டாவது அலை காரணமாக தினமும் வழக்கமாக இயக்கப்படும் 1,500 ரயில்களில் தற்போது 865 ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலே கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரை கொரோனாவின் முதல் அலை நீடித்தது.

இந்த ஆண்டின் மார்ச்சுக்கு பிறகு கொரோனா இரண்டாவது அலையின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. கொரோனா காரணமாக நாட்டில் ரயில், விமான சேவைகள் பாதிக்கப்ட்டுள்ளன.

