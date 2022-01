Ram Nath Kovind Speech in Parliament LIVE: இன்று துவங்கும் அவை.. தாக்கல் செய்யப்படும் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை

Delhi

டெல்லி: 2022ம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. நாளை மத்திய பட்ஜெட் 2022ஐ மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் இந்த ஆண்டின் வளர்ச்சி விகிதம் 9 சதவிகிதமாக கணிக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இன்று முதல்நாள் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவை உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் உரையாற்ற உள்ளார். இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இரண்டு கட்டங்களாக நடக்க உள்ளது. முதல் கட்டத்தில் 10 அமர்வுகள் நடைபெறும். ஜனவரி 31 முதல் பிப்ரவரி 11 வரை கூட்டம் நடக்கும். இரண்டாவது கட்டத்தில் 19 அமர்வுகள் நடக்கும். மார்ச் 14ம் தேதி தொடங்கும் இரண்டாவது அமர்வு ஏப்ரல் 8 வரை நடக்கும்.

மொத்தமாக இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் 79 மணி நேரம் நடக்க உள்ளது. கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக ஒவ்வொரு அமர்விலும் 1 மணி நேரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ராஜ்யசபாவிலும் அமர்வுகள் 8 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் இந்த முறை ராஜ்யசபாவில் கேள்வி நேரம் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் கேள்வி நேரத்தில் 30 நிமிடம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

