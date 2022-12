44 ஏக்கர் பினாமி.. கோவையில் திமுக எம்பி ஆ ராசாவின் ரூ.55 கோடி நிலம் முடக்கம்..அமலாக்கத்துறை அதிரடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: திமுக எம்பி ஆ ராசா 2004-2007 காலத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் பினாமி நிறுவனத்தின் பெயரில் கோவை மாவட்டத்தில் வாங்கிய ரூ.55 கோடி மதிப்பிலான 45 ஏக்கர் நிலத்தை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முடக்கி உள்ளனர்.

திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் ஆ ராசா. இவர் திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராக இருந்து வருகிறார்.

மேலும் நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியின் எம்பியாக உள்ளார். இவர் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன்சிங் அமைச்சரவையில் மத்திய அமைச்சராக இருந்தார்.

English summary

The officials of the enforcement department have frozen the 45 acres of land worth Rs.55 crores purchased in the name of a benami company in Coimbatore district when DMK MP Aa Raza was the Union Environment Minister during 2004-2007.