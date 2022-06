கட்சி அலுவலக வாசலில் தடுத்து நிறுத்தம்.. டெல்லியில் காங். நிர்வாகிகள் பலர் கைது.. போலீஸ் குவிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி அமலாக்கத்துறை முன்பு 2வது நாளாக இன்று ராகுல்காந்தி ஆஜராக உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் அலுவலகம் செல்ல முயன்ற தலைவர்கள், தொண்டர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி முன்னெச்சரிக்கையாக கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் ஆஜராக வேண்டி அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது. சோனியா காந்தி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் ஆஜராகும் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் ராகுல்காந்தி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முன்பு நேற்று ஆஜரானார். இதையொட்டி நேற்று நாடு தழுவிய அளவில் காங்கிரஸ் சார்பில் கடும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸ்: ராகுல் காந்தியிடம் இன்றும் விசாரணை- நாடு முழுவதும் காங். 2-வது நாளாக போராட்டம்

The leaders, who were trying to go to the Congress office where Rahul Gandhi was present today for the 2nd day before the Delhi Enforcement Department, were detained by the police and taken away as a precautionary measure.