பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு.. உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று தீர்ப்பு!

Delhi

டெல்லி: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு மருத்துவ மேற்படிப்பில் 10% இடங்களை ஒதுக்க மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்தது. ஆனால் இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த வழக்கை ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சந்திரசூட், ஏ.எஸ். போபண்ணா, சூர்யகாந்த் ஆகிய 3 பேர் கொண்ட அமர்வு விசாரித்து வந்தது. இந்த வழக்கின் பல கட்ட விசாரணைகள் நடந்து முடித்துள்ளன.

The Supreme Court is set to rule tomorrow on a federal law that provides for a 10% quota for the Economically Weaker Sections (EWS). Judges DY Chandrasooty and Judge AS Bopanna will announce the final verdict tomorrow at 10 am