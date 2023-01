வேலையிலிருந்தா தூக்குற? தலைக்கேறிய கோபம்! முதலாளியை துப்பாக்கி மூலம் தீர்த்து கட்டிய முன்னாள் ஊழியர்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: டெல்லியில் பிபிஓ அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர் தனது பழைய ஓனரை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தன்னை வேலையிலிருந்து நீக்கியதற்காக அவர் இவ்வாறு செய்தாக காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

டெல்லி நொய்டாவை சேர்ந்தவர் ஷர்துல் இஸ்லாம். இவர் நொய்டாவின் பேஸ்-1 பகுதியில் NSB BPO எனும் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இந்நிறுவனத்தில் குறைந்த ஊதியத்திற்கு அதிகமான அளவில் ஆட்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். அப்படி இங்கு வேலை பார்த்த நபர்தான் அனூப் சிங். கடந்த சில வருடங்களாக இங்கு இவர் வேலை செய்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் இவர் பணியில் பொறுப்பற்று இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

இதனால் ஷர்துலுக்கும், அனூப்புக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்னை மேலெழுந்திருக்கிறது. பணியில் முறையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், அலுவலகத்தில் ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொள்ள கூடாது எனவும் ஷர்துல் பலமுறை அனூப்பை எச்சரித்துள்ளார். ஆனால் அப்படி இருந்தும் இந்த எச்சரிக்கையை பொருட்படுத்தாது அனூப் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு பணியை செய்து வந்துள்ளார். ஒரு நாள் அனைவரின் முன்னிலையில் வைத்து அனூப்பை நிறுவனத்தின் முதலாளி ஷர்துல் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

An ex-employee of a PPO office in Delhi has shot his old owner with a gun. Police investigation revealed that he did this to get him fired.