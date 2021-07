சூப்பர் நியூஸ்.. இன்னும் 4-6 வாரங்களில் கோவாக்சினுக்கு WHO அனுமதி? சவுமியா சுவாமிநாதன் முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசியான கோவாக்சினுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது தொடர்பாக 4 முதல் 6 வாரங்களில் முடிவு செய்யப்படும் என உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரசின் பாதிப்பு இன்னும் அனைத்து நாடுகளிலும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. தற்போதைய சூழலில் கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசிகள் மட்டுமே ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். இந்தியாவில் இதற்காக கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின், ஸ்புட்னிக் வி, மாடர்னா ஆகிய வேக்சின்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

WHO is likely to decide to include Bharat Biotech's COVID-19 vaccine Covaxin in the emergency use list (EUL) within four to six weeks. So far 6 vaccines including Covishield got WHO's emergency use list.