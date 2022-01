கடும் எதிர்ப்பால் பின்வாங்கிய மத்திய அரசு.. ஜவுளி ஜிஎஸ்டி உயர்வு நிறுத்திவைப்பு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் ஜவுளி மீதான ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஜவுளி உற்பத்தி பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி 5ல் இருந்து 12 சதவீதமாக உயர்த்தப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது. இதற்கு தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தன.

மேலும் ஜிஎஸ்டி உயர்வு காரணமாக உற்பத்தி பாதிப்பு, உள்ளிட்ட கடும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் எனவும், பருத்தி நூல் ஆகியவற்றின் மூலப் பொருட்களின் விலையை குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் ஈரோடு திருப்பூர் கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.

மேலும் ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வை குறைக்க வேண்டும் பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையையடுத்து இது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார்.

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the GST tax hike on textiles will be postponed amid strong protests in various states, including Tamil Nadu.