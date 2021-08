டேட்டா பாதுகாப்பு மசோதா.. கூட்டு குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்.. கனிமொழி வெளியே,தயாநிதி மாறன் உள்ளே

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: டேட்டா பாதுகாப்பு மசோதா குறித்து அமைக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டனர். அதில், திமுகவில் இருந்து தயாநிதி மாறன் எம்பி இடம் பெற்றுள்ளார்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு, அப்போதைய ஐடி அமைச்சர் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தனிநபர் டேட்டா பாதுகாப்பு மசோதா - Personal Data Protection Billஐ மக்களவையில் அறிமுகம் செய்தார்.

இந்த மசோதா குறித்து அப்போதே பல எம்பிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர். இதையடுத்து இந்த மசோதாவை ஆய்வுக்கு உட்படுத்த நாடாளுமன்ற கூட்டுக் குழு அமைக்கப்பட்டது.

English summary

Replacements for vacant positions in the joint committee for data protection were announced in the Lok Sabha. Out of the seven replacements announced, five are from the ruling BJP party and one from DMK and Samajwadi Party each.