உச்சத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை! விமானத்தில் வந்த கேள்விக்கணைகள்! சிக்கிய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி

டெல்லி : பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை உயர்வு குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியை விமானத்தில் வழிமறித்து, காங்கிரஸ் மகளிர் பிரிவின் செயல் தலைவி நெட்டா டிசோசா பரபரப்பான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட காட்சிகள் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை 16 நாட்களில் 14 முறை உயர்த்தப்பட்டு, லிட்டருக்கு 10 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 4 நாட்களாக விலை உயர்வு இல்லாத நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 105.41 ரூபாயாகவும், டீசல் 96.67 ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வர்த்தக தலைநகரான மும்பையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 120.51 ஆகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 104.77 ஆகவும் விற்கப்படுகிறது.

