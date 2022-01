சாமியார்களின் சர்ச்சை பேச்சு.. நாட்டுக்கே ஆபத்து..பிரதமர் மோடிக்கு, முன்னாள் ராணுவ தளபதிகள் கடிதம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் கடந்த 17-ம் தேதி முதல் 19-ம் தேதி வரை இந்து சாமியார்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சாமியார்கள் சிலர் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசியதால் சர்ச்சை எழுந்தது.

இந்து ரக்சா சேனா அமைப்பின் தலைவர் பிரபோதானந்த் கிரி, பாஜக தலைவர்கள் அஸ்வினி உபாத்யாய், உதிதா தியாகி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Five former army officers have written a letter to Prime Minister Narendra Modi urging him to take action against the controversial preachers and to stop such incidents