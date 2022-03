பல பாகிஸ்தான்களை உருவாக்க பாஜக விரும்புகிறது.. எதற்காக “தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்”.. மெகபூபா முப்தி காட்டம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரதமர் நரேந்திர மோடி தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் படத்தை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு பதிலாக கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் காஷ்மீரி பண்டிட்டுகளுக்காக அவர்கள் ஏதாவது செய்திருந்தால், இன்று அவர்களின் நிலைமை வேறுவிதமாக இருந்திருக்கும் எனவும், பல பாகிஸ்தான்களை உருவாக்க பாஜக விரும்புகிறது என காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரான மெகபூபா முப்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் அவரின் மனைவி பல்லவி ஜோஷி மற்றும் அனுபம் கெர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.

1980களின் பிற்பகுதியிலும் 90களின் முற்பகுதியிலும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து காஷ்மீரி பண்டிட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னணியை கதை களமாக கொண்டு தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Former Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti has strongly criticized Prime Minister Narendra Modi for saying that if they had done something for Kashmiri Pandits in the last eight years instead of promoting The Kashmir Piles film, their situation today would have been different.