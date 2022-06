வீடுகளை இழந்து அடிபடும் உபி முஸ்லிம்கள்! இந்திய மனசாட்சியை உலுக்குகிறது.. முன்னாள் நீதிபதிகள் கடிதம்

Delhi

டெல்லி: உத்தரப்பிரதேசத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் பல்வேறு வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டதுடன் அவர்களின் வீடுகளை புல்டோசர் கொண்டு இடிப்பதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் உட்பட 12 பிரமுகர்கள் கடிதம் எழுதி இருக்கின்றனர்.

சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுக்களுக்கு பெயர்பெற்ற பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா, அண்மையில் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நடைபெற்ற விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.

அதில் பேசிய நுபுர் ஷர்மா இறைத்தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக கருத்துக்களை தெரிவித்தார். அதேபோல் அக்கட்சியின் நவீன் குமார் ஜிண்டாலும் முஹம்மது நபி குறித்து ட்விட்டரில் அவதூறாக கருத்திட்டார்.

குவைத் விடாது? நுபுர் சர்மாவை எதிர்த்து போராடிய இந்தியர்களை நாடு கடத்த பிளானா? டாப் நிர்வாகி மறுப்பு

