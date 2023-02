உச்சநீதிமன்றத்தில் புதியதாக 5 நீதிபதிகள் பதவியேற்பு..யார் யார்? முழு விவரம் இதோ

உச்சநீதிமன்றதில் அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 34. ஆனால் இதுவரை 27 நீதிபதிகள் இருந்த நிலையில், இன்று 5 நீதிபதிகள் புதியதாக பதவியேற்பதன் மூலம் மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 32 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தில் 7 நீதிபதிகளின் காலியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருந்த நிலையில், 5 உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக 'கொலீஜியம்' பரிந்துரைத்தது. இதனையடுத்து இன்று(பிப்.06) இந்த 5 நீதிபதிகளும் பதவியேற்கின்றனர்.

உச்சநீதிமன்றத்தை பொறுத்த அளவில் நீதிபதிகளின் நியமனம் கடந்த சில நாட்களாக கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது. நீதிபதிகள் நியமனத்தை 'கொலீஜியம்'தான் தீர்மானிக்கிறது. இதன் தலைவராக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இருக்கிறார். இதன் உறுப்பினராக உச்சநீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதிகள் இருப்பார்கள். இந்த அமைப்பு புதிய நீதிபதிகள் குறித்த பரிந்துரையை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கும். இதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்து குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலையும் பெற்று திருப்பி அனுப்பும்.

இதுதான் நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் கடந்த 2014ம் ஆண்டு நரேந்திர மோடி பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதையடுத்து இந்த திட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு முயன்றது. இதற்கான ஒரு மசோதாவையும் நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக தாக்கல் செய்தது. இதற்கு பெரும்பான்மையாக ஒப்புதல் இரு அவையிலும் கிடைத்தது. இதன்படி இனி நீதிபதிகளை சக நீதிபதிகளே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு, அதற்கு பதில் மற்றொரு குழு அமைக்கப்படும்.

பிரச்சனைக்கு நடுவே.. உச்சநீதிமன்றத்துக்கு 5 புதிய நீதிபதிகள்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்.. என்ன நடந்தது?

