ஒரே நாளில் ரூ.100 கோடி இழந்த அமேசான் ஓனர்.. அதானி காட்டில் மழை! உலகின் 3வது பெரிய பணக்காராக உயர்வு

Delhi

டெல்லி: அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ் ஒரே நாளில் ரூ.100 கோடியை இழந்துள்ள நிலையில், இந்தியாவை சேர்ந்த கவுதம் அதானி மீண்டும் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்துக்கு முன்னேறி இருக்கிறார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்தியாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் கவுதம் அதானி இமாலய வளர்ச்சியை அடைந்து வருகிறார். எரிசக்தி, துறைமுகம், விமான நிலையம், தொலைதொடர்பு என பல துறைகளில் கால்பதித்து வருகிறது அதானி குழுமம்.

தொழில்துறை தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடைந்து வரும் கவுதம் அதானி, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்தியாவின் கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து வந்த முகேஷ் அம்பானியை முறியடித்தார்.

English summary

India's Gautam Adani has once again moved up to the third position in the world's richest person list. Amazon founder Jeff Bezos has lost Rs.100 crore in a single day.