'யார்கிட்டையும் சொல்லக் கூடாது..' டெல்லியில் தலித் சிறுமி பாலியல் படுகொலை.. தாயை மிரட்டிய பூசாரி

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் 9 வயது தலித் சிறுமி பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு, அச்சிறுமியின் உடல் பெற்றோரின் சம்மதமின்றி எரியூட்டப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல்லி கன்டோன்மென்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த 9 வயது தலித் சிறுமி தண்ணீர் பிடிக்கச் சென்றுள்ளார்.

அப்போது அங்கு அந்தச் சிறுமி பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'அனாதையாக நிற்கிறோம், நீதி நிலைநாட்டப்படும் என நம்புகிறோம்..' பென்னிக்ஸ் தாயார் கண்ணீர் பேட்டி

Three days after a young Dalit girl's alleged rape and murder in Delhi and her cremation without her family's consent, the police have yet to establish the cause of her death. The crime has generated shock and has also spurred a political controversy in the middle of a tense parliament session.