சட்டசபையில் மீண்டும் வன்னியருக்கு உள் இட ஒதுக்கீடு சட்டத்தை நிறைவேற்றுங்கள்- அன்புமணி ராமதாஸ் அதிரடி

Delhi

டெல்லி: தமிழ்நாடு அரசு வன்னியர்களுக்கு வழங்கிய 10.5% உள்ஒதுக்கீட்டை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு சட்டப்பேரவையில் மீண்டும் வன்னியர் உள் ஒதுக்கீடு சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த அன்புமணி "10.5% இடஒதுக்கீட்டு சட்டத்தை ரத்து செய்து உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் சில சாதகங்கள் உள்ளன. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன 7 காரணங்களில் 6 காரணங்கள் தவறு என உச்சநீதிமன்றம் கூறி இருக்கிறது.

English summary

English summary

With the Supreme Court quashing the 10.5% quota given by the Tamil Nadu government to the Vanniyars, PMK youth leader Anbumani Ramadass has urged the Tamil Nadu state legislature to re-enact the Vanniyar quota law: