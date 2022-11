தெருவில் கத்தும் அரசியல்வாதிபோல்.. ஆளுநருக்கு ஆங்கில சேனலில் பிடிஆர் அட்வைஸ் - பாஜக மீதும் புகார்

Delhi

டெல்லி: நாட்டின் 2 வது பெரிய பொருளாதார மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்துகொண்டு வீதியில் கத்தும் அரசியல்வாதியைபோல் ஆளுநர் பேசக்கூடாது எனதமிழ்நாடு நிதியமச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்து உள்ளார்.

தனியார் ஆங்கில தொலைக்காட்சியான என்.டி.டி.வி நேர்காணலில் பேசிய அவர், "பொருளாதார அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு முந்தைய உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மீறுகிறது என்பதையும், இதை சமூக நீதிக்கு எதிரானதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு பார்க்கிறது.

இது ஒரு தனிநபரின் கருத்து கிடையாது. அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி. ஆளுநர் விவகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால், இது திமுக மற்றும் திமுக எம்பிக்களின் கருத்து மட்டுமல்ல. இது கூட்டணி கட்சிகளின் கருத்து.

