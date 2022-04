"அதுக்கு மத்திய அரசு எப்படி பொறுப்பு ஆகும்!" உச்சத்தில் பெட்ரோல் விலை.. விளக்கும் ஹர்தீப் சிங் பூரி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெட்ரோல் டீசல் விலை காரணமாகப் பொதுமக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ள கருத்துகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பி உள்ளது.

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் கூட உயரும் அபாயம் உள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக உள்ள போது, இந்தியாவில் மட்டுமே பெட்ரோல் -டீசல் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Union oil minister Hardeep Singh Puri has urged states that did not reduce the Value Added Tax rates on petrol and diesel to cut it down now: (அதிகரிக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி)