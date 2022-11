கனமழை..சென்னையில் 200 வார்டுகளில் காய்ச்சல் முகாம்..என்னென்ன சிகிச்சை..அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கன மழை காரணமாக சென்னை முழுவதும் நாளை 200 வார்டுகளிலும் 200 மருத்துவ முகாம் நடைபெறும் என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார். மருத்துவமுகாமில் காய்ச்சல், சளி, இருமலுக்கு சிகிச்சை மற்றும் மாத்திரை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் கனமழை பெய்து வருவதால் பல இடங்களில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. அமைச்சர்கள், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பார்வையிட்டு வெள்ள தடுப்பு பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளனர். சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மழை பாதிப்புக்குள்ளான இடங்களில் ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், சென்னை மாநகர் முழுவதும் மழைக்கால சிறப்பு முகாம்களை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 200 வார்டுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் இந்த மருத்துவ முகாமை நடத்துவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.

மருந்து தட்டுபாடு என்பது மாயை..104ல் புகார் சொல்லுங்கள்..அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

English summary

Minister M. Subramanian has said that 200 medical camps will be held tomorrow in 200 wards across Chennai following the prevention of fever. Minister M. Subramanian also said that treatment and pills for fever, cold and cough will be provided at the medical camp.