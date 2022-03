இன்னும் ரெண்டே வருஷம் தான்.. அமெரிக்காவுக்கு இணையா ரோடு.. பெட்ரோல் கார் விலையில் எலக்ட்ரிக் கார்..!

Delhi

டெல்லி : இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் பெட்ரோல் கார்களின் விலைக்கே எலக்ட்ரிக் கார்களும் கிடைக்கும் எனவும், 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்கு முன் இந்தியாவின் சாலை கட்டமைப்பு அமெரிக்காவை போல் இருக்கும் என்று உறுதியளிப்பதாக நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்

இந்தியாவில் காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் பொருட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், மின் வாகன பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஆனால் அதிகளவு சிலை, பராமரிப்பு, சர்வீஸ் செண்டர்கள், சார்ஜிங் மையங்கள் இல்லாததது உள்ளிட்ட நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ள நிலையில், இந்தியாவில் எலெட்ரிக் கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் பயன்பாடு பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்களை விட குறைவாகவே உள்ளது.

Highways Minister Nitin Gadkari has said that electric cars will be available at the same price as petrol cars in the next two years and that India's road infrastructure will be similar to that of the United States before December 2024.