வெறும் 30 நாள்.. அரசியல் கட்சிகளுக்கு ரூ.542.25 கோடி நன்கொடை.. ஜரூராக நடந்த தேர்தல் பத்திர விற்பனை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இமாச்சல் பிரதேசம், குஜராத் சட்டசபை தேர்தலையொட்டி இந்தியாவில் தேர்தல் பத்திர விற்பனையை ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா மேற்கொண்டது. இதன்மூலம் மொத்தம் 741 தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.542.25 கோடியை அரசியல் கட்சிகள் வருமானமாக ஈட்டியுள்ளன.

அரசியல் கட்சிகளுக்கு தொழில் நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள் நன்கொடை வழங்கி வருகின்றனர். கட்சிகள் பெறும் நன்கொடை விபரங்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

இருப்பினும் கூட கட்சிகள் பெறும் நன்கொடை விபரங்கள் மறைக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதனால்

அரசியல் கட்சிகள் திரட்டும் தேர்தல் நிதி, ஒளிவுமறைவின்றி வெளிப்படைத் தன்மையுடன் இருப்பதற்காக, மத்திய அரசு தேர்தல் பத்திரங்கள் முறையை அறிமுகம் செய்தது.

சட்டசபை தேர்தல்: குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி பிஸியோ பிஸி.. ரூ860 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்

English summary

As Himachal Pradesh and Gujarat head to Assembly elections, parties have received Rs 542.25 crore through the sale of electoral bonds earlier this month during the latest edition of the financial instrument.