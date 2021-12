'முஸ்லிம்களுக்கு பிறகு, இந்துத்துவா படைகளின் இலக்கு கிறிஸ்தவர்கள்'.. மத்திய அரசை தாக்கிய ப.சிதம்பரம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும், மேற்கு வங்க முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை சுமத்தினார். மேற்கு வங்கத்தில்

அன்னை தெரசாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சாரிட்டியின் வங்கி கணக்குகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் முடக்கிவிட்டதாக மம்தா தெரிவித்தார்.

இதனால் 22,000 பேர் உணவும் மருந்துகளும் இல்லாமல் பரிதவித்து வருகின்றனர் என்று டுவிட்டர் மூலம் மம்தா கூறி இருந்தார். இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

P. Chidambaram, a senior Congress leader and former Union Finance Minister, has accused Hindutva forces of targeting Christians after Muslims. Allegations arose that the Central Government had frozen all the bank accounts of Mother Teresa's Missionaries of Charity in West Bengal