14 குழு! 9 புல்டோசர்! 1500 போலீசார்! பரபரத்த டெல்லி! கட்டிட இடிப்பிற்கு நடுவே வந்த நீதிமன்ற தடை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தின் போது வன்முறை வெடித்த ஜஹாங்கிர்புரியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சியின் 14 குழு, 9 புல்டோசர், 1500 போலீசார் ஈடுபட்ட நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த நடவடிக்கையால் டெல்லியில் இன்று பரபரப்பு தொற்றி கொண்டது. டெல்லியில் நடந்தது என்ன என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு

டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர் புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின் போது இருதரப்பு மக்கள் இடையே மோதல் உருவானது. இது வன்முறையாக மாறியது.

இதனால் வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. போலீஸார் உட்பட பலர் காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக இருதரப்பிலும் 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Delhi Encroachment Removal Drive: 14 Teams, 9 Bulldozers, 1,500 Cops: How Delhi Demolition Was Carried Out. North Delhi's civic body today demolished several structures in what they called a routine "anti-encroachment drive" in the violence-hit Jahangirpuri. The Supreme Court, responding to an appeal, halted the demolition and ordered an urgent hearing.