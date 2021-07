வேக்சின் போட்ட பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும்?இன்னும் எத்தனை காலம் மாஸ்க் அணிய வேண்டும்.. முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: டெல்டா கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், வேக்சின் போட்டுக் கொண்டவர்கள் என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது குறித்து அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விளக்கமளி

த்துள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பு நாட்டில் இப்போது தான் குறைந்துள்ளது. இதனால் வேக்சின் பணிகளை மத்திய அரசு மெல்லத் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றது.

கொரோனா தடுப்பூசிகள் வைரசால் ஏற்படும் தீவிர பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளையும் பெருவாரியாகக் குறைக்கின்றன. ஆனால், அதேநேரம் வேக்சின்கள் 100% நம்மை முழுவதுமாக காக்கும் என்றும் சொல்ல முடியாது.

English summary

As Delta variant raising, fully vaccinated people are wondering whether they need to start masking indoors again. Coronavirus is even spreading among vaccinated people.