பெகாசஸ் விவகாரம்: பிரதமர் மோடியால் எத்தனை நாட்களுக்கு ஓடி ஒளிய முடியும்?.. ப.சிதம்பரம் கேள்வி!

Delhi

டெல்லி: பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி எத்தனை நாட்களுக்கு ஒளிந்து மறைந்து தப்பிக்க முடியும்? என்று ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். பெகாசஸ் என்ற ஸ்பைவேர் ஒட்டுகேட்பு விவகாரம்தான் இந்தியா முழுவதும் பேசும் பொருளாக இருக்கிறது.

இந்தியாவில் சுமார் பத்திரிகையாளர்கள், அதிகாரிகள், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அரசு, ராகுல் காந்தி, பிரசாந்த் கிஷோர் உள்ளிட்ட 300-க்கும் மேற்பட்டோரின் செல்போன்கள் ஹேக் செய்யப்பட்டு ஒட்டு கேட்டகப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

தற்போது நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வரும் நிலையில் பெகாசஸ் விவகாரத்தை கையில் எடுத்து நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி வருகின்றனர் எதிர்க்கட்சிகள்.

