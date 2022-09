55 மணி நேரமல்ல.. 5 ஆண்டுகள் விசாரணை நடத்தினாலும் அஞ்சப்போவதில்லை.. நெஞ்சை நிமிர்த்தும் ராகுல் காந்தி!

Delhi

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக 5 ஆண்டுகள் விசாரித்தாலும், நான் அஞ்சப் போவதில்லை என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.

2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு தயாராகும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி 'பாரத் ஜோடோ' பாதயாத்திரையை வரும் செப்.7ம் தேதி தொடங்க உள்ளார். அதற்கு முன்னதாக நாட்டில் நிலவி வரும் விலைவாசி உயர்வு, ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு, வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக இன்று டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இந்தப் போராட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர். முக்கியமாக உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, பாஜகவுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர். ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற போராட்டத்தில் ராகுல் காந்தி கலந்துகொண்டார்.

”மோடி அரசின் திட்டங்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான்” காங்கிரஸ் போராட்டத்தில் புட்டுபுட்டு வைத்த ராகுல்!

