நுபுர் சர்மாவை சஸ்பெண்ட் செய்ததற்கு.. பாஜக கூட்டணி ஆதரவாளர்களும் அமோக ஆதரவு.. சி-வோட்டர் பரபர சர்வே

டெல்லி: நபிகள் நாயகம் குறித்து தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த பாஜகவின் நுபுர் சர்மா சஸ்பெண்டுக்கு சாதி, மதம் பாகுபாடு இன்றி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது கருத்து கணிப்பு மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

ஞானவாபி மசூதி விவகாரம் தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சியில் விவாதம் நடந்தது. இதில் இஸ்லாமிய இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்.

இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. உத்தரபிரதேச மாநிலம் கான்பூர் நகரில் வன்முறையை ஏற்படுத்தியது. மேலும் நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறான கருத்துகளை கூறிய நுபுர்சர்மாவுக்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

Prophet Controversy Issue: The BJP on June 5, 2022, officially announced that it is suspending its national spokesperson Nupur Sharma from the primary membership of the party. Another spokesperson and leader Naveen Jindal was expelled from the party. A nationwide survey conducted by CVoter on behalf of IANS reveals that a huge majority of ordinary Indians back the BJP’s decision to suspend Nupur Sharma from the party.