அக்னிபாத்!ராணுவத்தில் சிப்பாய் ஆக விரும்பினால் அக்னிபாத்தில் விண்ணப்பிக்காதீங்க!ப சிதம்பரம் ‛சுளீர்’

டெல்லி: ‛‛ஓட்டுநர், சலவை செய்தல், முடித்திருத்துதல், செக்யூரிட்டி பணி, பக்கோடா தயாரிப்புக்கான பயிற்சி பயிற்சி பெற விரும்பினால் அக்னிபா வீரர்களாக சேருங்கள். சிப்பாய் ஆக விரும்பினால் அக்னி வீரராக விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்'' என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

முப்படையில் அறிமுகம் ஆக உள்ள அக்னிபாத் திட்டம் பெரும் பிரளயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இளைஞர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வரும் நிலையில் அந்த திட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு சார்பில் வயது தளர்வு, மத்திய உள்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில் ஒதுக்கீடு வழங்கினாலும் இளைஞர்கள் போராட்டத்தை கைவிடுவதாக இல்லை.

English summary

If you wish to be trained as a driver, washerman or barber, become an Agniveer,,If you wish to be trained as a chowkidar, become an Agniveer,,If you wish to learn to fry pakoras, become an Agniveer,,If you wish to become a soldier, do not apply, says Congress P Chidambaram.