12 நாடுகளில் சதமடித்த குரங்கு அம்மை.. இந்தியாவிலும் பரவ வாய்ப்பா? உலக நிலவரம் சொல்வது என்ன?

டெல்லி: 12 நாடுகளில் பரவி வரும் குரங்கு அம்மையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 100யை கடந்துவிட்டது. தமிழகம் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்நோய் இந்தியாவில் பரவ வாய்ப்பு உள்ளதா? உலக நிலவரம் சொல்வது என்ன? என்பது பற்றி சுகாதார நிபுணர் கூறியுள்ளார்.

கொரோனாவை தொடர்ந்து குரங்கு அம்மை தொற்று பரவ துவங்கியுள்ளது. ஐரோப்பா நாடுகளில் இந்த தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது. அமெரிக்காவிலும் நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் 12 நாடுகளுக்கு குரங்கு அம்மை நோய் பரவியுள்ளதால் உலக சுகாதார அமைப்பு அச்சம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு பின்னணியில் முக்கிய காரணம் உள்ளது.

குரங்கு காய்ச்சல்.. கியரை மாற்றிய தமிழக அரசு.. அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு!

