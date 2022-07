இந்தியா வேண்டவே வேண்டாம்.. 7 ஆண்டில் குடியுரிமையை துறந்த 9.24 லட்சம் பேர்! ஏன் தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: தனிப்பட்ட காரணங்களால் கடந்த 7 ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவின் குடியுரிமையை துறந்து 9.24 லட்சம் பேர் வெளிநாடுகளில் குடியுரிமை பெற்றுள்ளனர். இதில் அதிகபட்சமாக கடந்த 2021ல் மட்டும் 1.6 லட்சம் இந்தியர்கள் தங்களின் குடியுரிமையை துறந்துள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து தொழில் ரீதியாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் மக்கள் அங்கேயே குடியுரிமை பெற்று வசிக்க துவங்குகின்றனர். இவ்வாறு வெளிநாட்டின் குடியுரிமையை பெறும் நபர்கள் இந்திய குடியுரிமையை கைவிடுவார்கள்.

இதுதொடர்பாக லோக்சபாவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டு இருந்தது. இதற்கு மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்து இருந்தார். அந்த பதிலில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

In the last 7 years alone, 9.24 lakh people have renounced Indian citizenship due to personal reasons and acquired citizenship abroad. The Ministry of Home Affairs informed the Parliament that the maximum number of 1.6 lakh Indians renounced their citizenship in 2021 alone.