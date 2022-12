லேப்டாப் ஹேக் செய்யப்பட்டு சதி ஆவணங்கள் புகுத்தப்பட்டன! பாதிரியார் ஸ்டேன் சுவாமி அப்பாவி? ரிப்போர்ட்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உயிரிழந்த பாதிரியார் ஸ்டேன் சுவாமிக்கு எதிரான ஆவணங்கள் அனைத்தும் பொய்யானவை என அமெரிக்காவை சேர்ந்த தடயவியல் நிறுவனம் அதிர்ச்சிகரமான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

ஸ்டேன் சுவாமியின் லேப்டாப்பில் ஹைக்கர்களால் திட்டமிட்டு ஜோடிக்கப்பட்ட பல சதி ஆவணங்கள் புகுத்தப்பட்டதாகவும் ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளது அந்த தடயவியல் நிறுவனம்.

இந்த தடயவியல் நிறுவனத்தின் அறிக்கையால் என்ஐஏ இதுவரை ஸ்டேன் சுவாமி மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் போலியானவை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து என்ஐஏ உயரதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது அவர்கள் இதுவரை எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.

English summary

A report by an American forensic firm shows that multiple incriminating documents were planted in the computer of Father Stan Swamy, who was arrested for alleged terror links in 2020 and died in custody a year later.