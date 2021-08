ஆப்கன் விவகாரம்.. ரஷ்யா நடத்தும் கூட்டத்திற்கு இந்தியாவுக்கு அழைப்பு இல்லை.. ஆனால் பாக்-க்கு அழைப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆப்கன் விவகாரத்தில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஆப்கன் விவகாரம் தொடர்பாக நடைபெறும் "extended troika" ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியே தொடங்கியது முதலே அங்கு அமைதியில்லாத சூழலே நிலவி வருகிறது. ஆப்கன் அரசுப் படைகள் மீது தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கிவிட்டனர்.

உள்நாட்டுப் போர் தொடர்வதால் அங்கு அமைதி இல்லாத சூழலே காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஆப்கனில் மீண்டும் அமைதியை ஏற்படுத்த பல்வேறு தரப்பினரும் தொடர் முயற்சி எடுத்து வருகின்றன.

English summary

India has again been kept out of a key meeting on Afghanistan convened by Russia that will see the participation of Pakistan, reflecting certain divergences between New Delhi and Moscow on the rapidly evolving situation in the war-torn country.